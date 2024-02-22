«Данное слово важнее документов». Вангер Лав — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав высказался о нашумевшем переходе экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

«Смог бы я поступить так же, как Марио Фернандес? Нет, если бы я о чём-то договаривался с клубом, я бы придерживался этих договорённостей. Данное мною слово для меня даже важнее, чем подписанные документы. Это я всегда говорил президенту. Когда я с кем-то о чём-то договариваюсь, придерживаюсь этих договорённостей. Нарушить их ни деньги, ни человек, ни другой клуб меня не заставят. Со мной такое тоже было. Я просил президента ЦСКА, чтобы меня на год отпустили в Бразилию. Президент разрешил, я провёл год в Бразилии и потом вернулся в ЦСКА, не перешёл ни в какой другой клуб. Если что-то обговариваю с людьми, то точно выполняю», — сказал Лав в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Фернандес стал игроком «Зенита» 17 июля 2023 года. Дебютировал за сине-бело-голубых защитник в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Ахматом».