Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Данное слово важнее документов». Вангер Лав — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

«Данное слово важнее документов». Вангер Лав — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав высказался о нашумевшем переходе экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

«Смог бы я поступить так же, как Марио Фернандес? Нет, если бы я о чём-то договаривался с клубом, я бы придерживался этих договорённостей. Данное мною слово для меня даже важнее, чем подписанные документы. Это я всегда говорил президенту. Когда я с кем-то о чём-то договариваюсь, придерживаюсь этих договорённостей. Нарушить их ни деньги, ни человек, ни другой клуб меня не заставят. Со мной такое тоже было. Я просил президента ЦСКА, чтобы меня на год отпустили в Бразилию. Президент разрешил, я провёл год в Бразилии и потом вернулся в ЦСКА, не перешёл ни в какой другой клуб. Если что-то обговариваю с людьми, то точно выполняю», — сказал Лав в видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Фернандес стал игроком «Зенита» 17 июля 2023 года. Дебютировал за сине-бело-голубых защитник в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Ахматом».

Материалы по теме
Вагнер Лав назвал символическую сборную из одноклубников по ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android