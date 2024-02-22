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«Барселона» выиграла лишь один из последних 11 гостевых матчей плей-офф ЛЧ

«Барселона» выиграла лишь один из последних 11 гостевых матчей плей-офф ЛЧ
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В среду, 21 февраля, «Барселона» на выезде не смогла переиграть «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 1:1. Таким образом, каталонская команда сумела одержать победу лишь в одном из последних 11 гостевых матчей плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

В последний раз в выездной игре плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» обыгрывала «Манчестер Юнайтед». Это произошло 10 апреля 2019 года в матче 1/4 финала турнира — 1:0. На протяжении остальных 10 матчей каталонцы проигрывали таким командам, как «Атлетико» (0:2), «ПСЖ» (0:3), «Ювентус» (0:3), «Рома» (0:3) и «Ливерпуль» (0:4). Также «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1, 1:1), «ПСЖ» (1:1), «Челси» (1:1) и «Лионом» (0:0).

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Барселоной» и «Наполи» состоится на домашней арене каталонцев «Олимпик Льюис Компанис» во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

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