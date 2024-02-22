Сегодня заканчивается зимнее трансферное окно в РПЛ

Сегодня, 22 февраля, проходит последний день зимнего трансферного окна сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге. Клубы могут успеть заключить сделки до полуночи, после чего период трансферов будет завершён. Следующее трансферное окно откроется летом 2024 года.

Напомним, накануне появилась информация, что со следующего сезона в РПЛ может быть введён налог на легионеров. Согласно проекту, клубы будут платить от 5 до 10 тыс. рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что инициатива введения такого налога будет рассмотрена уже в ближайшее время.