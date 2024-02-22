«Мы не фавориты финала». Клопп — о матче с «Челси» в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги. Мерсисайдцы сразятся за трофей с лондонским «Челси».

«Являемся ли мы фаворитами финала с «Челси»? Определённо нет. С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти. Ранее стало известно, что решающий матч Кубка лиги могут пропустить сразу два ключевых футболиста атаки «красных».