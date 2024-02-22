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«Мы не фавориты финала». Клопп — о матче с «Челси» в Кубке лиги

«Мы не фавориты финала». Клопп — о матче с «Челси» в Кубке лиги
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Кубка английской лиги. Мерсисайдцы сразятся за трофей с лондонским «Челси».

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Являемся ли мы фаворитами финала с «Челси»? Определённо нет. С тех пор как мы играли с лондонцами в последний раз, они значительно усовершенствовали свой футбол. Уверен, это будет непростой матч», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече были сильнее в серии пенальти. Ранее стало известно, что решающий матч Кубка лиги могут пропустить сразу два ключевых футболиста атаки «красных».

Турнирная сетка Кубка лиги - 2023/2024
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