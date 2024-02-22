Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рома — Фейеноорд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин — о налоге на легионеров в РПЛ: околобюрократическая муть, циркулирование денег

Уткин — о налоге на легионеров в РПЛ: околобюрократическая муть, циркулирование денег
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о возможном введении налогов на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Я, честно говоря, не представляю себе, как это начнёт работать, потому что, во-первых, это снова взлетит ценник на всех россиян, которые хоть более-менее умеют попадать по мячу. Во-вторых, это тем самым поставит заслон перед возможностью попадания молодых россиян в конкурентную европейскую среду. А мы с вами видим: даже для самых ярких талантов российского чемпионата вроде Арсена Захаряна подобный переход даётся непросто, а это означает только одно — разницу в классе при сопоставимом и, в общем-то, должном уровне таланта. Да и деньги там, прямо скажем, получаются не особенно великие.

В общем, по-моему, эта мера, уж если её два года замораживают, первый раз из-за пандемии, второй раз из-за отстранения в Еврокубках… Но если она такая, как бы сказать, которую можно отложить, ну какого демона тогда её вообще нужно на третий год вводить после того, как её придумали, обсудили и осталось только с клубами её согласовать?

В общем, пока мне во всём этом видится такая околобюрократическая муть, ещё одно циркулирование денег по кругу, при том что богатые всё равно станут богаче, а бедные всё равно станут беднее. А россияне-футболисты останутся на том же самом уровне», — сказал Уткин в выпуске своего YouTube-канала.

Материалы по теме
Уткин — ветеранам «Спартака»: кто для вас свой? Осуждённый организатор наркотрафика?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android