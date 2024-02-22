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Экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

Экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы
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Бывшего защитника каталонской «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании, сообщает BBC в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

Бразильский защитник хорошо известен своими выступлениями за «Барселону». В составе «сине-гранатовых» Алвес шесть раз становился чемпионом Испании, побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедерации.

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