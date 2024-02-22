В «Ахмате» сообщили, что завершили зимнюю трансферную кампанию

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о зимней трансферной кампании своего клуба.

«Трансферная кампания «Ахмата» закончена. Усилили не все позиции, которые хотели. Полностью быть довольным невозможно никогда. Всегда хочется большего. Время покажет, какую оценку можно поставить трансферной кампании «Ахмата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, этой зимой «Ахмат» покинули четыре футболиста, три из которых отправились в аренду — Владислав Волков, Даниэл Жуниор и Ризван Ташаев. Защитник Марат Быстров ушёл из «Ахмата» на правах свободного агента. В то же время ряды команды пополнили защитники Лукас Ловат, Надер Гандри и Турпал-Али Ибишев (аренда), а также полузащитник Мохамед Амин Талал.

На данный момент «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненцы набрали 17 очков после 18 туров и имеют отрыв от зоны вылета в четыре балла.