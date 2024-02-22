«Зенит» поздравил Бранислава Ивановича с юбилеем

Пресс-служба «Зенита» поздравила с днём рождения бывшего защитника команды Бранислава Ивановича. Сегодня, 22 февраля, известному сербскому экс-футболисту исполняется 40 лет.

«Браниславу Ивановичу — 40! С днём рождения, легенда!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

27 мая 2021 года Иванович объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом футболиста был английский «Вест Бромвич Альбион». За «Зенит» он выступал с 2017 по 2020 год. Также сербский защитник с в сезоне-2006/2007 защищал цвета московского «Локомотива».

Иванович — двукратный чемпион России (2019, 2020), двукратный обладатель Кубка России (2007, 2020), трёхкратный победитель английской Премьер-лиги (2010, 2015, 2017), победитель Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы УЕФА (2013) в составе лондонского «Челси».