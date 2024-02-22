Костанца: есть продвижения в процессе получения российского гражданства

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о процедуре получения российского гражданства.

«Для меня нормально, если я получу российские гражданство. Думаю, сейчас, поскольку я продлил контракт, с бюрократической точки зрения это будет сделать проще. Подавал ли заявление? Нет, этим занимается клуб. Когда я последний раз разговаривал с руководством, мне сказали, что какие-то продвижения в этом вопросе уже есть. Но конкретно ничего пока не известно», — приводит слова Костанцы издание «РБ Спорт».

Фернандо 25 лет, за «Крылья Советов» бразильский хавбек выступает с января 2022-го. Действующий контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 3 млн. В нынешнем сезоне Костанца провёл 18 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Крылья Советов» первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 завершили на шестом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.