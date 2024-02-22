Динияр Билялетдинов оценил возможное введение налога на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил возможное введение налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Налог на легионеров создаётся, скорее всего, чтобы уравнять более-менее клубы с разной доходностью. Есть клубы богаче, есть беднее. Я так понимаю, что это ещё как-то должно помочь молодым футболистам. Но каким именно командам, сколько денег с этих налогов пойдёт — неизвестно. Идея пока состоит в том, чтобы посмотреть на реакцию футбольного сообщества.

Трудно представить, как закон будет воплощаться. Вопросов куча сейчас и по Fan ID, и по системе VAR. В конце концов, своё согласие на введение закона должны дать клубы РПЛ, а будет ли этот закон помогать российскому футболу — только время покажет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.