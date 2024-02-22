Хавбек «Крыльев Советов» Костанца: в России мне комфортно, страна мне нравится

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что мог бы провести всю жизнь в России.

«Для меня не было бы никакой проблемы постоянно жить в России. Всё-таки я уже привык. Ваша страна мне нравится, я чувствую себя здесь хорошо, комфортно», — приводит слова Костанцы издание «РБ Спорт».

Фернандо 25 лет, за «Крылья Советов» бразильский хавбек выступает с января 2022-го. Действующий контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 3 млн. В нынешнем сезоне Костанца провёл 18 матчей с учётом всех соревнований, забил три гола и сделал две результативные передачи. «Крылья Советов» первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 завершили на шестом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.