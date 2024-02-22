Иван Сергеев высказался о конкуренции с Кассьеррой в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о текущей форме форварда сине-бело-голубых Матео Кассьерры, а также рассказал о своём отношении к конкуренции с колумбийцем.

«Кассьерра начал много забивать? Я был уверен, что так будет. Это то же самое – вопрос адаптации. Понятно было, что он хороший футболист, что его рано или поздно его прорвёт. Хорошо, что прорывает сейчас.

Мешает ли мне это? Ничего страшного, я не расстраиваюсь из-за конкуренции. Уж точно не опущу руки, буду работать, ждать своего шанса. Каково играть Кассьеррой в паре? Отлично. Был результат, мы оба забивали. В два нападающих мне комфортно играть», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн.

Иван Сергеев принял участие в 23 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами.