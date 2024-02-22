Агент Барбоза высказался о возможном введении в РПЛ налога на легионеров

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном введении в Российской Премьер-Лиге налога на легионеров со следующего сезона.

«Интересно основание – почему появляется такой налог? Платить налог за игрока, только потому, что он иностранец. Это будет отличать его положение в команде от других коллег, я имею ввиду российских футболистов. Это выглядит не очень разумно. Почему за иностранца будут платить налог, если за него уже платят, как и за всех остальных.

В некоторых странах иностранец желающий играть, должен провести определенное количество матчей или игрового времени за местную сборную. А налог – это думаю, будет впервые в истории футбола. Может ли данный налог заставить клуб РПЛ делать выбор в пользу российских игроков? Зависит в первую очередь от суммы налога и как это будет влиять на бюджет команды», — приводит слова Барбозы «Спорт день за днём».

Напомним, ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге. По его словам, такая инициатива будет рассмотрена либо на следующий сезон, либо через сезон. В 2022 году появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера.