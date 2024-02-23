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Переход Артура в «Зенит» стал самым дорогим в РПЛ в зимнее трансферное окно

Переход бразильского нападающего Артура Гимарайнса в санкт-петербургский «Зенит» стал самым дорогим трансфером в Российской Премьер-Лиге в зимнее окно. Сине-бело-голубые заплатили «Палмейрасу» за футболиста € 15 млн.

Напомним, зимнее трансферное окно в России закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени.

Топ-3 самых дорогих зимних трансфера РПЛ в сезоне-2023/2024:

1. Артур Гимарайнс (из «Палмейраса» в «Зенит») — € 15 млн;

2. Манфред Угальде (из «Твенте» с «Спартак») — € 13 млн;

3. Педро Энрике Силва дос Сантос (из «Коринтинаса» в «Зенит») — € 9 млн.

Отметим, что трансфер 18-летнего Педро в «Зенит» был согласован заранее.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков после 18 туров. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — два очка.