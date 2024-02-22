«Спартак» отзаявил защитника Павла Маслова

Московский «Спартак» исключил из заявочного списка на сезон 2023/24 защитника Павла Маслова. Об этом сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересовано сразу несколько сербских клубов, один из которых сделал конкретное предложение по аренде Маслова. Подчёркивалось, что красно-белые готовы отпустить россиянина в аренду до конца сезона без права выкупа, ведь в случае ухода Маслова у москвичей появится место в заявке для потенциального новичка.

В нынешнем сезоне Маслов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился ни одним результативным действием. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.