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Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон поздравил клуб с 16-летием

Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон поздравил клуб с 16-летием
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Бывший нападающий «Краснодара» Франсишку Вандерсон поздравил российский клуб с 16-летием.

«Поздравляю «Краснодар» с 16-летием! Рад, что был частью этого клуба и что сейчас «Краснодар» — один из самых больших клубов в России. Желаю прогресса и больших побед», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, инициатором создания и владельцем клуба является Сергей Галицкий. Профессиональный статус «Краснодар» получил в феврале 2008 года и начал выступать во втором дивизионе. Первый официальный матч «быки» провели 12 апреля 2008 года в Таганроге на стадионе «Торпедо», сыграв вничью 0:0 с клубом «Ника». В сезоне-2013/2014 и кампании-2022/2023 «Краснодар» добирался до финала Кубка России, но оба раза проиграл решающие матчи. Трижды «быки» становились бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги.

Первый круг сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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