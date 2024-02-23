Нападающий Артур стал самой дорогой покупкой «Зенита» по итогам зимнего трансферного окна

Бразильский крайний нападающий Артур стал самой дорогой покупкой санкт-петербургского «Зенита» по итогами зимнего трансферного окна нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, которое закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени. Сине-бело-голубые заплатили «Палмейрасу» за футболиста € 15 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Артур принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Ранее Артур заявил, что хотел бы стать лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Зенита», превзойдя экс-нападающего сине-бело-голубых Халка, забившего 77 голов.