Спортдир «Крыльев» Корниленко прокомментировал переход аргентинца Ороско

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе аргентинского полузащитника Франко Ороско из «Лануса» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

«Франко – это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. Мы долго за ним следили, вели переговоры и довольны, что он перешёл в «Крылья». За время аренды у него появится возможность проявить себя, а нам – ещё лучше его узнать», – приводит слова Корниленко официальный сайт клуба.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Ростовом» 1 марта. Начало игры — в 19:00 мск.