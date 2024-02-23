Нападающий Мусаев — самый дорогой зимний трансфер ЦСКА нынешнего сезона

Переход российского нападающего Тамерлана Мусаева из калининградской «Балтики» стал самой дорогой покупкой московского ЦСКА по итогами зимнего трансферного окна нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, которое закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени. Красно-синие заплатили за 22-летнего игрока € 300 тыс.

Напомним, в нынешнем сезоне Мусаев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 700 тыс.