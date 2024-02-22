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Рахимов прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Родины»

Рахимов прокомментировал разгромное поражение «Рубина» от «Родины»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о разгромном поражении в товарищеском матче с московской «Родиной» (1:4).

«Любое поражение всё равно неприятное. Но мы видели, как сегодня матч сложился, когда ты сам не забиваешь и тут же получаешь ответный. «Родина» сыграла в этих моментах очень эффективно – все три момента, которые были в первом тайме, они реализовали. К сожалению, мы своё не забили.

Второй тайм мы начали неплохо, тут же забили и тут же был момент, когда нужно было забивать ещё, но вратарь вытащил. Такие моменты случаются, и игра на сборе, конечно, по-другому оценивается. Команде я сказал, что «Родина» была максимально эффективна и настроена на эту игру, а у нас, к сожалению, такого настроя не было.

Мы пытались потом развернуть игру, но у нас этого не получилось. Отсутствие травмированных Тесленко, Кабутова сказывается на игре, Вада впервые вышел после травмы, Ранджеловича нет, Чумич вылетел. Внутренней конкуренции пока, к сожалению, у нас нет», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

После 18 туров чемпионата России «Рубин» набрал 28 очков и на данный момент занимает седьмое место. В свою очередь «Родина» после 20 туров Первой лиги заработала 28 очков и расположилась на седьмой строчке.

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