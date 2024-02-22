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«Соперник получил слишком много шансов». Ивич — о матче «Краснодара» с «Торпедо»

«Соперник получил слишком много шансов». Ивич — о матче «Краснодара» с «Торпедо»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о минувшем контрольном матче с «Торпедо», который завершился победой «быков» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 56'     1:1 Иваньков – 76'     2:1 Кордоба – 90'    

«Интересный матч. Обе команды играли в футбол и пытались победить. Думаю, «Краснодар» был лучше в первом тайме, если говорить об обороне, а вот в атаке за эти 45 минут удалось создать не так много. Второй тайм в этом плане получился лучше. Но, с другой стороны, соперник получил слишком много шансов и забил гол», — сказал Ивич в видео на YouTube-канале «Краснодара».

Напомним, после завершения первой части сезона чемпионата России подопечные Ивича набрали 38 очков и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Зенита» на два очка.

Турнирная таблица РПЛ
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