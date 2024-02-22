«Соперник получил слишком много шансов». Ивич — о матче «Краснодара» с «Торпедо»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о минувшем контрольном матче с «Торпедо», который завершился победой «быков» со счётом 2:1.

«Интересный матч. Обе команды играли в футбол и пытались победить. Думаю, «Краснодар» был лучше в первом тайме, если говорить об обороне, а вот в атаке за эти 45 минут удалось создать не так много. Второй тайм в этом плане получился лучше. Но, с другой стороны, соперник получил слишком много шансов и забил гол», — сказал Ивич в видео на YouTube-канале «Краснодара».

Напомним, после завершения первой части сезона чемпионата России подопечные Ивича набрали 38 очков и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Зенита» на два очка.