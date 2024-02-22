Игрок «Реала» Лунин: когда в команду пришёл Кепа, я был очень разочарован и зол

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о своих эмоциях, когда в начале нынешнего сезона «сливочные» взяли в аренду у «Челси» голкипера Кепу Аррисабалагу для замены травмированного Тибо Куртуа.



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«Когда пришёл Кепа и ему доверили место в старте, я был очень разочарован и зол, был не согласен. Но что я мог сделать? Работать и ждать шанс, чтобы им воспользоваться. А решения принимают другие люди. Но создавать конфликтные ситуации в команде – это не про меня, всё это я переживал в себе. Я разговаривал об этом с определёнными людьми: с Мистером, с тренером вратарей, но на публику никогда не выносил. Я поступал как поступают мужчины: мы общались с глазу на глаз. У таких тренеров, как Анчелотти, есть своя точка зрения, но мне кажется, что своей игрой я её изменил.

После травмы Куртуа генеральный и спортивный директоры написали мне, что у них полное доверие ко мне и я должен быть спокоен. Я понимал, что кого-то подпишут. Подписали самого дорогого вратаря в мире, но не деньги играют в футбол. А что касается статуса, то Кепа 5 лет был несменным вратарём в «Челси». Вот и ответ по поводу статуса», — сказал Лунин в видео на YouTube-канале Трендець.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл на ноль.