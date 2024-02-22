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Шесть экс-футболистов «Зенита» сыграют в медийной хоккейной лиге за «Чисто Питер»

Шесть экс-футболистов «Зенита» сыграют в медийной хоккейной лиге за «Чисто Питер»
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Шесть бывших футболистов «Зенита» и сборной России вошли в состав команды «Чисто Питер» для участия в хоккейной Медиалиге.

В заявку команды попали из Санкт-Петербурга попали Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Павел Погребняк, Юрий Жирков, Вячеслав Малафеев и Роман Широков.

Стоит отметить, что председатель правления футбольного клуба «Зенит» Аександр Медведев также числится в составе команды.

Ранее стало известно, что в хоккейной Медиалиге примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», True Fighters, «Титан», HC10 и «Звезда России».

Напомним, медийная команда из Санкт-Петербурга «Чисто Питер» была основана в июне 2023 года. Название было выбрано путём голосования болельщиков.

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