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«Пари НН» объявил о переходе Константина Кучаева

«Пари НН» объявил о переходе Константина Кучаева
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Полузащитник Константин Кучаев официально стал игроком «Пари Нижний Новгород», перейдя из московского ЦСКА. Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца этого сезона. За нижегородскую команду футболист будет выступать под 18-м номером.

Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим состав «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один сыграл целиком. В ноябре футболист перенёс мышечное повреждение и два последних матча года провёл в запасе.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.

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