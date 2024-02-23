ЦСКА потратил € 550 тыс. в прошедшее зимнее трансферное окно

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Московский ЦСКА потратил на трансферы футболистов € 550 тыс. в прошедшее зимнее окно. Напомним, состав армейцев пополнило три игрока.

Напомним, зимнее трансферное окно в России закрылось ночью с 22-го на 23-е февраля в 00:00 часов по московскому времени.

За переход нападающего Тамерлана Мусаева армейцы заплатили «Балтике» € 300 тыс. Полузащитника Сида Ахмеда Айссауи красно-синие приобрели за 250-тыс. Иранец Амир Риванди пополнил московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.