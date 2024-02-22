«Интересный соперник». Сафонов — о контрольном матче «Краснодара» с «Торпедо»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о минувшем контрольном матче с «Торпедо», в котором «быки» одержали победу со счётом 2:1.

«Получился неплохой спарринг, интересный. Сначала у нас многое не получалось, но по итогу вкатились и ближе к концу первого тайма уже получался и выход из обороны, и какие-то связи в атаке. Интересный матч, интересный соперник. На сборах видно, что ребята подготовлены уже к сезону. В принципе победили, и это, наверное, самое главное сегодня», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Краснодара».

Напомним, в первом матче после возобновления чемпионата России «быки» сыграют с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Матч состоится 2 марта в 16:30 мск.