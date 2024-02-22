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«Интересный соперник». Сафонов — о контрольном матче «Краснодара» с «Торпедо»

«Интересный соперник». Сафонов — о контрольном матче «Краснодара» с «Торпедо»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о минувшем контрольном матче с «Торпедо», в котором «быки» одержали победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 56'     1:1 Иваньков – 76'     2:1 Кордоба – 90'    

«Получился неплохой спарринг, интересный. Сначала у нас многое не получалось, но по итогу вкатились и ближе к концу первого тайма уже получался и выход из обороны, и какие-то связи в атаке. Интересный матч, интересный соперник. На сборах видно, что ребята подготовлены уже к сезону. В принципе победили, и это, наверное, самое главное сегодня», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Краснодара».

Напомним, в первом матче после возобновления чемпионата России «быки» сыграют с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Матч состоится 2 марта в 16:30 мск.

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