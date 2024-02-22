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ЦСКА объявил о переходе иранца Амира Риванди

ЦСКА объявил о переходе иранца Амира Риванди
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Московский ЦСКА объявил о переходе иранца Амира Риванди. Армейцы взяли игрока в аренду с правом выкупа. Новичок будет выступать за российский клуб под 96-м номером. Напомним, Риванди был на просмотре у армейцев в рамках партнёрства ПФК ЦСКА с иранской академией КИА.

Амирхоссейну Риванди 19 лет. Он выступает на позиции левого крайнего защитника. Также футболист способен сыграть на фланге полузащиты.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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