Московский ЦСКА объявил о переходе иранца Амира Риванди. Армейцы взяли игрока в аренду с правом выкупа. Новичок будет выступать за российский клуб под 96-м номером. Напомним, Риванди был на просмотре у армейцев в рамках партнёрства ПФК ЦСКА с иранской академией КИА.

Амирхоссейну Риванди 19 лет. Он выступает на позиции левого крайнего защитника. Также футболист способен сыграть на фланге полузащиты.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.