«Мы готовы побеждать». Матвей Сафонов подвёл итоги тренировочных сборов «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о зимних тренировочных сборах «быков».

«Мы готовы побеждать, выходить забирать три очка в каждом матче, в прицнипе, как мы и старались делать в прошлой части сезона. Думаю, что мы готовы.

Над чем ещё усиленно работать команде перед возобновлением сезона? Всё равно всегда в сезоне есть время, чтобы что-то доработать, как минимум, подготавливаться к каждому сопернику индивидуально, поэтому работа кипит всегда. Естественно, мы успели выполнить большую часть из того, что было запланировано. Не всё получается идеально пока что, но как минимум есть ещё неделя до следующего матча, и плюс по ходу сезона будут какие-то изменения и в игре, и в тактике, поэтому как всегда мы наберём по пути, если будет чего-то не хватать», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Краснодара».

Напомним, в первом матче после возобновления чемпионата России «быки» сыграют с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Матч состоится 2 марта в 16:30 мск.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место.