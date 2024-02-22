Экс-игрок «Зенита» Радимов: «Спартак» приедет в Петербург, получит трёшку и поедет обратно

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» на зимних учебно-тренировочных сборах, а также поделился мыслями о предстоящем очном матче команд в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 марта в 19:30 по московскому времени.

«Ценность успехов «Спартака» в межсезонье? Да никакой. Приедут в Петербург, получат трёшку и поедут обратно. Так всегда было, так и дальше будет. «Спартак» на предсезонных сборах уничтожает всех, и тут раз. «Зенит» — не того уровня соперник по сравнению с теми, которые были у «Спартака» в последних матчах.

«Зенит» выше в турнирной таблице, в последних турах обыгрывал «Спартак», на матче будет 50 тысяч зрителей, после предсезонной подготовки «Зенит» всегда прибавляет. Думаю, плюсы, которые есть у «Зенита», перевешивают Угальде, который пришёл в «Спартак», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» после 18 сыгранных матчей РПЛ сезона-2023/2024 располагается на пятом месте, набрав 30 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 38 очков. Его ближайшими преследователями являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).