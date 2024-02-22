В ЦСКА сообщили, что новичок команды Риванди отправится в Иран для оформления рабочей визы

Директор по связям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что новичок команды Амирхоссейн Риванди отправится в Иран для оформления рабочей визы после сборов армейцев.

«Стоит добавить, что события развивались стремительно, поэтому Амир после сбора команды отправится в Иран для оформления рабочей визы в Россию и присоединится к команде в начале марта», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, Риванди был на просмотре у армейцев в рамках партнёрства ПФК ЦСКА с иранской академией КИА.

Амирхоссейну Риванди 19 лет. Он выступает на позиции левого крайнего защитника. Также футболист способен сыграть на фланге полузащиты.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.