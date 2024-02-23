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«Спартак» потратил € 13 млн в зимнее трансферное окно нынешнего сезона

«Спартак» потратил € 13 млн в зимнее трансферное окно нынешнего сезона
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В зимнее трансферное окно нынешнего сезона, которое закрылось в ночь с 22-го на 23-е февраля, «Спартак» потратил € 13 млн. Именно за такую сумму красно-белые приобрели у «Твенте» нападающего Манфреда Угальде.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

Турнирная таблица РПЛ
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