Алдонин предположил, почему казахстанские футболисты не переходят в команды РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин предположил, почему футболисты из Казахстана не переходят в клубы Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, основным моментом здесь является отсутствие еврокубков — Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Тот же самый Бактиёр Зайнутдинов понятно, почему перешёл в Турцию — в целом, наверное, из-за возможности выступать в еврокубках.

Думаю, исключительно из этих соображений футболисты казахской сборной имеют данное обстоятельство в виду — и планируют продолжать карьеры исключительно там, где смогут играть с ведущими европейскими клубами. В целом, уровень игроков, наверное, высокий — но, наверное, всё-таки, имеет место нежелание самих футболистов в данный момент», — приводит слова Алдонина Legalbet.Kz.

Напомним, Бактиёр Зайнутдинов летом перебрался в турецкий «Бешикташ», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 31 матче за турецкую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Рыночная стоимость казахстанского футболиста составляет € 6 млн.