Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Гол в минувшем матче 1/16 Лиги Европы с «Шахтёром» (3:1), является 31-м для нападающего «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянга в этом турнире, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории данного соревнования, обогнав экс-форварда мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао. Об этом информирует официальный аккаунт Лиги Европы в соцсети Х (ранее Twitter).

Больше всего голов в Лиге Европы Обамеянг забил, выступая за лондонский «Арсенал» (14 мячей), ещё восемь голов габонский футболист забил, играя за дортмундскую «Боруссию», семь голов Обамеянг забил в составе «Марселя», ещё два гола, играя за «Барселону».

Напомним, в нынешнем сезоне принял Обамеянг участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.