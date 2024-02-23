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Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы
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Гол в минувшем матче 1/16 Лиги Европы с «Шахтёром» (3:1), является 31-м для нападающего «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянга в этом турнире, благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории данного соревнования, обогнав экс-форварда мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао. Об этом информирует официальный аккаунт Лиги Европы в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига Европы . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
Шахтёр
Украина
0:1 Судаков – 12'     1:1 Обамеянг – 23'     2:1 Сарр – 74'     3:1 Кондогбиа – 81'    

Больше всего голов в Лиге Европы Обамеянг забил, выступая за лондонский «Арсенал» (14 мячей), ещё восемь голов габонский футболист забил, играя за дортмундскую «Боруссию», семь голов Обамеянг забил в составе «Марселя», ещё два гола, играя за «Барселону».

Напомним, в нынешнем сезоне принял Обамеянг участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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