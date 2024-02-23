Бывший партнёр Мбаппе назвал футбольного кумира Килиана

Испанский вингер Хесе Родригес, ранее выступавший за «Реал» и «ПСЖ», ныне являющийся свободным агентом, рассказал о том, кого французский форвард Килиан Мбаппе считал кумиром.

«В «ПСЖ» Мбаппе всегда спрашивал о «Реале» и Криштиану Роналду, который всегда был его кумиром, он всегда говорил о нём», — приводит слова Хесе AS.

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Напомним, Хесе Родригес перешёл в парижский клуб летом 2016-го за € 25 млн €. За пять сезонов в «ПСЖ» вингер провёл 18 матчей, в которых забил два гола. За период карьеры в «ПСЖ» игрок отправлялся в несколько аренд: в лиссабонский «Спортинг», испанские «Бетис» и «Лас-Пальмас» и «Сток Сити» из Англии.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный на пять лет.

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