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Винисиус Жуниор второй год подряд признан лучшим игроком Латинской Америки

Винисиус Жуниор второй год подряд признан лучшим игроком Латинской Америки
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во второй раз подряд получил награду EFE, как лучшему игроку Южной Америки. Бразилец забил 23 гола в минувшем сезоне и помог своему клубу добиться победы в Кубке Испании и Клубном чемпионате мира.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Эта награда очень важна для меня, потому что я работаю каждый день, чтобы показывать лучший результат и помогать команде. Клуб помогает мне завоёвывать индивидуальные награды, а также я должен поблагодарить своих товарищей по команде. Я хочу продолжать в том же духе, чтобы завоевать ещё больше трофеев».

Для меня большая честь быть в этом списке наряду со столькими легендами футбола. Я хочу и дальше упорно работать, чтобы продолжать побеждать, и чтобы моё имя было вписано в историю этого клуба. Я доволен всем, что делаю в этом сезоне, и надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе и выигрывать трофеи для «Реала», — заявил Винисиус на церемонии вручения.

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