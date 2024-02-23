Винисиус Жуниор второй год подряд признан лучшим игроком Латинской Америки

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во второй раз подряд получил награду EFE, как лучшему игроку Южной Америки. Бразилец забил 23 гола в минувшем сезоне и помог своему клубу добиться победы в Кубке Испании и Клубном чемпионате мира.

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«Эта награда очень важна для меня, потому что я работаю каждый день, чтобы показывать лучший результат и помогать команде. Клуб помогает мне завоёвывать индивидуальные награды, а также я должен поблагодарить своих товарищей по команде. Я хочу продолжать в том же духе, чтобы завоевать ещё больше трофеев».

Для меня большая честь быть в этом списке наряду со столькими легендами футбола. Я хочу и дальше упорно работать, чтобы продолжать побеждать, и чтобы моё имя было вписано в историю этого клуба. Я доволен всем, что делаю в этом сезоне, и надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе и выигрывать трофеи для «Реала», — заявил Винисиус на церемонии вручения.

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