Главный тренер «Шахтёра» прокомментировал вылет команды из Лиги Европы

Главный тренер «Шахтёра» Марино Пушич высказался после поражения своей команды в ответном матче 1/16 Лиги Европы с «Марселем» (1:3).

«Прежде всего хочу поздравить соперника, который сегодня заслужил победу. В то же время мы хорошо начали матч, контролировали игру, создавали моменты и забили гол. Мы были на пути к получению хорошего результата. В тот момент всё было достаточно хорошо для нас.

После этого энергетика игры поменялась, мы больше не могли играть в нашу игру. Футбол взаимосвязан с ошибками, а мы, к сожалению, допустили сегодня три. Это слишком много для такого соперника. Конечно, очевидно, что большая разница, если ты играешь на пустом стадионе и со зрителями, но это не оправдание.

Если подытожить эту еврокубковую кампанию, то мы можем только гордиться. Я могу гордиться своей командой. Я очень горжусь игроками и людьми, которые очень усердно работают в клубе. Мы увидели свой уровень игры, попытаемся прогрессировать в будущем», — приводит слова Пушича портал Tribuna.