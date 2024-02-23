Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тер Штеген вышел на второе место среди иностранцев по матчам за «Барселону» в ЛЧ

Тер Штеген вышел на второе место среди иностранцев по матчам за «Барселону» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген стал вторым игроком среди иностранцев по количеству игр в составе «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60'     1:1 Осимхен – 75'    

По информации источника, игра с «Наполи» стала для голкипера 81-й в Лиге чемпионов в составе каталонского клуба.

Отметим, по этому показателю немецкий вратарь опередил Дани Алвеса, который сыграл 80 матчей в самом престижном клубном турнире футбольной Европы. Впереди тер Штегена из иностранных футболистов в истории «Барселоны» по этому параметру остаётся только Лионель Месси, который сыграл 149 матчей.

Напомним, 21 февраля «Барселона» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Хави реально ищет «крысу» в «Барселоне»?
Хави реально ищет «крысу» в «Барселоне»?
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android