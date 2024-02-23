Спортивный директор «Айнтрахта» жёстко высказался после вылета команды из Лиги конференций

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше прокомментировал поражение от «Юниона» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций.

Первый матч завершился ничьей — 2:2. Таким образом, немецкая команда по сумме двух матчей со счётом 3:4 вылетела из турнира.

«Мы заслужили поражение. Особенно по тому, как мы играли в первом тайме, мы просто не умеем играть в футбол — и уж точно не на международном уровне. В выходные мы должны показать другое лицо. Это была худшая игра в нашей истории, мы не можем так играть», — приводит слова Крёше Kicker.

Следующий матч «Айнтрахт» проведёт в чемпионате Германии с «Вольфсбургом». Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится 25 февраля в 17:30 мск.

После 22 туров «Айнтрахт» занимает шестое место в Бундеслиге с 33 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (58 очков).