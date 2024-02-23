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Спортивный директор «Айнтрахта» жёстко высказался после вылета команды из Лиги конференций

Спортивный директор «Айнтрахта» жёстко высказался после вылета команды из Лиги конференций
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Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше прокомментировал поражение от «Юниона» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций.

Лига конференций . 1/16 финала. 2-й матч
22 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 2
Юнион
Брюссель, Бельгия
0:1 Пуэртас – 47'     0:2 Эккерт – 80'     1:2 Эбимбе – 87'    

Первый матч завершился ничьей — 2:2. Таким образом, немецкая команда по сумме двух матчей со счётом 3:4 вылетела из турнира.

«Мы заслужили поражение. Особенно по тому, как мы играли в первом тайме, мы просто не умеем играть в футбол — и уж точно не на международном уровне. В выходные мы должны показать другое лицо. Это была худшая игра в нашей истории, мы не можем так играть», — приводит слова Крёше Kicker.

Следующий матч «Айнтрахт» проведёт в чемпионате Германии с «Вольфсбургом». Встреча на стадионе «Дойче Банк Парк» состоится 25 февраля в 17:30 мск.

После 22 туров «Айнтрахт» занимает шестое место в Бундеслиге с 33 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (58 очков).

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