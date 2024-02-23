ЦСКА не стал предлагать контракт 21-летнему ивуарийцу после прохождения просмотра

Футбольный агент Мохамед Диалло, представляющий интересы ивуарийского полузащитника Тибо Аполлинера Ямеого, рассказал, что ЦСКА так и не сделал его клиенту предложение о контракте. Напомним, летний футболист проходил просмотр в московском клубе, а также принял участие в матче молодёжных составов со «Спартаком».

«Ямеого сыграл со «Спартаком», отлично себя проявил. Однако ЦСКА так и не принял решение о его подписании, хотя он сдал все необходимые медицинские тесты. В клубе нам сказали, что всё отлично, что его подпишут, но затем пропали. Мы так и не поняли, что произошло. Может, быть его переход состоится в следующее трансферное окно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ямеого является игроком «Расинга» из Абиджана. Также футболист выступает за молодёжную сборную Кот-д’Ивуара.

Первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА завершил на восьмом месте в турнирной таблице. По результатам 18 проведённых встреч армейцы набрали 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Федотова сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.