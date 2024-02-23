Гендиректор «Пари НН» объяснил переход трёх футболистов ЦСКА в клуб зимой

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил переход трёх футболистов ЦСКА в клуб зимой простым совпадением. Напомним, к нижегородцам присоединились Константин Кучаев, Дмитрий Калайда и Никита Ермаков.

«Переход сразу трёх игроков ЦСКА в «Пари НН» этой зимой — просто совпадение. Кто-то говорит, что мы стали фарм-клубом ЦСКА, кто-то говорит про тёплые отношения с армейским клубом. Но тёплые отношения у нас со всеми клубами. Мы не создаём токсичное пространство вокруг себя, а со всеми пытаемся дружить.

То, что так получилось с ЦСКА, — совпадение. Не надо искать тут логики — её просто нет. Так звёзды сошлись. Мы искали футболистов на определённые амплуа, и в результате поиска в шорт-листе оказались эти ребята.

«Пари НН» от этого не становится клубом, зависимым от ЦСКА, никаким фарм-клубом, как многие пытаются нас представить. Когда-то нас называли фарм-клубом «Локомотива» или других крупных команд. «Пари НН» — самостоятельный клуб, который навязывает свою тактику игры, хочет продвигаться выше в турнирной таблице. У фарм-клубов обычно такие амбиции отсутствуют», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.