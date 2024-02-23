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«Всегда хочется большего». Юран — об успехах «Пари НН» в нынешнем сезоне

«Всегда хочется большего». Юран — об успехах «Пари НН» в нынешнем сезоне
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о текущем положении клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Когда ты уходишь в десятке в отпуск, и понятное настроение, и руководство довольное, и болельщики. Поэтому всегда хочется большего. Немножко виртуальных всё равно, если брать в совокупности возможностей команды. Ну, я имею в виду финансовых. Всегда зависит от финансов в любом случае.

Но всё равно парни молодцы. Они слышат, слушают, выполняют, потому что однозначно сказал, есть две дороги», — сказал Юран в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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