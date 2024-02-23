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Экс-игрок «Атлетико» Габи рассказал, какие клубы хочет тренировать в будущем

Экс-игрок «Атлетико» Габи рассказал, какие клубы хочет тренировать в будущем
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Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Габи Фернандес сообщил, тренером каких команд он мечтает стать.

«Одна моя мечта – тренировать «Хетафе», «Сарагосу» и «Атлетико» Мадрид. Я думаю, что это были три команды, которые дали мне возможность стать профессионалом в футболе, и я хотел бы отплатить за доверие, которое они мне оказали», – рассказал Габи Onda Madrid.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Габи Фернандес, будучи воспитанником «Атлетико», играл с 2002 по 2004 год за резервную команду мадридцев в Сегунде Б. Проведя три года в составе основного «Атлетико», испанский полузащитник был отдан в аренду в «Хетафе», где сыграл в 32 матчах чемпионата. С 2007 по 2011 год Габи выступал за «Сарагосу», но затем вернулся в «Атлетико», где провёл семь лет. В 2018 году Габи перешёл в катарский клуб «Аль-Садд», а через два года завершил карьеру футболиста.

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