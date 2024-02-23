Главный тренер «Пари НН» Юран рассказал о своих принципах работы с игроками

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о своих принципах работы с игроками.

«Игрокам я всегда доношу на начальном этапе, что я там ошибку могу простить, разберём, но главное, чтобы она не системной была. А без воли, без характерности… Поэтому, парни, давайте вот вначале, есть команды, где это можно, здесь этого не будет, или вы принимаете и идём, или не принимаете, поэтому в этом плане самое главное то, что и тренерский штаб прекрасно работает», — сказал Юран в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, первый круг нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» завершил на девятом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.