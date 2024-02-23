Экс-игрок «Краснодара» Синицын: борьба за чемпионство с «Зенитом» будет продолжаться

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Борьба за чемпионство с «Зенитом» будет продолжаться, и неважно, сколько питерцы потратили денег на трансферы. У «Краснодара» высококлассная команда. «Зенит» летом потерял игроков, которые многое решали. Так что зимой им надо было закрывать позиции. Но пока непонятно, как это будет выглядеть в чемпионате. Всё покажет игра. Думаю, борьба будет интересной», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в первой части сезона чемпионата России подопечные Ивича набрали 38 очков и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Зенита» на два очка.