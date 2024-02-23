Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Синицын: борьба за чемпионство с «Зенитом» будет продолжаться

Экс-игрок «Краснодара» Синицын: борьба за чемпионство с «Зенитом» будет продолжаться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Борьба за чемпионство с «Зенитом» будет продолжаться, и неважно, сколько питерцы потратили денег на трансферы. У «Краснодара» высококлассная команда. «Зенит» летом потерял игроков, которые многое решали. Так что зимой им надо было закрывать позиции. Но пока непонятно, как это будет выглядеть в чемпионате. Всё покажет игра. Думаю, борьба будет интересной», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в первой части сезона чемпионата России подопечные Ивича набрали 38 очков и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента в лице «Зенита» на два очка.

Материалы по теме
«Важно, что Кордоба нашёл свою команду». Иван Сергеев похвалил форварда «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android