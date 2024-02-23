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«Севилья» начала переговоры о продлении контракта с Юссефом Эн-Несири — Конур

«Севилья» начала переговоры о продлении контракта с Юссефом Эн-Несири — Конур
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Руководство «Севильи» заинтересовано в продлении соглашения с марокканским нападающим Юссефом Эн-Несири. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

Контракт Эн-Несири с «Севильей» рассчитан до 2025 года. Несмотря на интерес к марокканцу многих клубов из Европы и Саудовской Аравии, «Севилья» намерена продлить соглашение с форвардом.
Также журналист написал, что за ситуацией с 26-летним футболистом следят «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее «Севилья» заявила, что потребует за нападающего Юссефа Эн-Несири € 40 млн этим летом. В текущем сезоне марокканский футболист провёл за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

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