Голкипер «Карабаха» Лунёв: «Байер» — один из фаворитов Лиги Европы

32-летний российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв поделился эмоциями от результатов жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, соперником «Карабаха» станет леверкузенский «Байер», за который ранее выступал Лунёв.

«Вызовет ли матч с бывшей командой дополнительные эмоции? Конечно, вызовет. Здорово, что сыграем с ними. Это очень хорошая команда, особенно сейчас. Будем стараться победить и пройти дальше.

Является ли плюсом, что команды играли в одной группе? С одной стороны, да, мы знакомы с командой, но с другой — у них произошли изменения в плане ротации из‑за травм. Ну и они ещё не проигрывали, есть дополнительный стимул. Хотя нам его и искать не надо (смеётся). Это «Байер» — на него надо выходить и биться.

Это самый сложный соперник? Да, определёно. Считаю, что «Байер» — один из фаворитов турнира. Но, думаю, на этом этапе слабых соперников уже нет», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний вратарь выступает за «Карабах» с лета 2023 года, куда он перешёл на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы российский футболист принял участие в восьми матчах, в которых пропустил 13 мячей и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лунёва составляет € 1 млн. Ранее вратарь выступал за такие команды, как «Зенит», «Уфа» и «Торпедо».