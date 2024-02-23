Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: «Зенит» взял легионеров — это усиление и какая-то перспектива

Роман Широков: «Зенит» взял легионеров — это усиление и какая-то перспектива
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о зимней трансферной кампании сине-бело-голубых.

«Зенит» тратит большие деньги на трансферы, чтобы занять первое место. Пять лет подряд это получается. Рассказывать сказки про траты можете сколько хотите.

Есть Лига чемпионов, нет Лиги чемпионов, а чемпион — один. Если нет Лиги чемпионов, то чемпионство разве обесценивается как-то? Варимся в своём соку? Хорошо, вышли в Лигу чемпионов, одна команда поварилась в другом соку шесть матчей — и чего? Стало прям заметно лучше? Этих разговоров никогда не разделял.

«Зенит» взял не самых старых легионеров. Соответственно, это усиление сейчас и какая-то перспектива: берут игроков, чтобы они прогрессировали и становились сильнее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Быстров: «Зенит» тратит деньги каждое трансферное окно, чтобы быть на вершине горы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android