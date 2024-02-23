Роман Широков: «Зенит» взял легионеров — это усиление и какая-то перспектива

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о зимней трансферной кампании сине-бело-голубых.

«Зенит» тратит большие деньги на трансферы, чтобы занять первое место. Пять лет подряд это получается. Рассказывать сказки про траты можете сколько хотите.

Есть Лига чемпионов, нет Лиги чемпионов, а чемпион — один. Если нет Лиги чемпионов, то чемпионство разве обесценивается как-то? Варимся в своём соку? Хорошо, вышли в Лигу чемпионов, одна команда поварилась в другом соку шесть матчей — и чего? Стало прям заметно лучше? Этих разговоров никогда не разделял.

«Зенит» взял не самых старых легионеров. Соответственно, это усиление сейчас и какая-то перспектива: берут игроков, чтобы они прогрессировали и становились сильнее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.