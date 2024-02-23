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Хави рассказал, каким должен быть следующий тренер «Барселоны»

Хави рассказал, каким должен быть следующий тренер «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, каким должен быть его преемник. Напомним, ранее испанский специалист объявил об уходе из клуба по завершении нынешнего сезона.

«Моя замена должна иметь преемственность в ДНК «Барселоны», но решение принимать не мне», — приводит слова Хави Relovo в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году. В следующем матче Ла Лиги нынешнего сезона сине-гранатовые сыграют с «Хетафе» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

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