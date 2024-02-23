Хави рассказал, каким должен быть следующий тренер «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, каким должен быть его преемник. Напомним, ранее испанский специалист объявил об уходе из клуба по завершении нынешнего сезона.

«Моя замена должна иметь преемственность в ДНК «Барселоны», но решение принимать не мне», — приводит слова Хави Relovo в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году. В следующем матче Ла Лиги нынешнего сезона сине-гранатовые сыграют с «Хетафе» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.