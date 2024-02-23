Алип рассказал, что происходило в раздевалке Казахстана после поражения в отборе Евро

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип поделился воспоминаниями о поражении своей национальной команды в решающем матче отбора на Евро-2024. Напомним, казахстанская сборная проиграла Словении со счётом 1:2. Вместо прямого выхода на Евро команде Алипа предстоит сыграть в стыковых матчах.

«Вспоминаю ли этот момент? Часто, да. Помню, бегу назад и вижу, как он этим крутящим бьёт в девятку. И это ещё в самой концовке. Мы же сначала отыгрались, полетели в атаку. И пропустили. Это всегда грустно.

Атмосфера после матча? Все потухли. Минут 30 сидели в тишине. Первым заговорил тренер. Сказал не расстраиваться. Победы и поражения всегда идут вместе. Этим и прекрасен спорт. На этом жизнь не заканчивается.

Будущие соперники? Грецию вообще не видел. Грузию немного знаю, там есть знакомые имена, против которых играл. За Хвичей, конечно, следим», — сказал Алип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.