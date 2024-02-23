Форвард «Манчестер Юнайтед» Хойлунд выбыл на несколько недель из-за травмы

Датский нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд пропустит ближайший матч с лондонским «Фулхэмом» из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Сообщается, что футболист будет отсутствовать в течение двух-трёх недель.

Напомним, матч в рамках 26-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится в субботу, 24 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.